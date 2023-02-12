Браузер Opera решил не оставаться в стороне и встроил ChatGPT в свою боковую панель

Вы сможете активировать функцию, нажав кнопку "сократить". После этого слева появится боковая панель с ChatGPT, которая сгенерирует краткое содержание статьи или веб-страницы, которую вы просматриваете.

“Мы рады видеть быстрое развертывание программ для разработчиков таких решений, как, например, Google Bard, и начинаем создавать и внедрять новые возможности в веб-серфинге, которые еще недавно казались недостижимыми”, - заявил Пер Веттердал, глава Opera по стратегическим партнерствам и экосистеме ИИ.

Однако функция пока доступна не всем. В широкий доступ она будет "запущена в браузерах очень скоро", сообщил представитель Opera изданию The Verge.