Бразилия договорилась о спутниковом интернете от китайской SpaceSail

Опубликовано 19 декабря 2025, 09:451 мин.
Бразилия договорилась о спутниковом интернете от китайской SpaceSailСпутниковый интернет придет в отдаленные регионы страны
Китайская компания SpaceSail, конкурент Starlink, начнет предоставлять услуги спутникового интернета в Бразилии в первой половине 2026 года. Об этом сообщил глава администрации президента страны Руй Коста.
Услуги будут предназначены для подключения удаленных районов, включая школы, больницы и другие объекты критической инфраструктуры. Для этого SpaceSail и государственная телекоммуникационная компания Telebras подписали меморандум о взаимопонимании в конце 2024 года.
SpaceSail работает на низкой околоземной орбите и напрямую конкурирует с сервисом Starlink Илона Маска. Запуск.
Ранее ученые предупредили о риске коллапса на околоземной орбите из-за стремительного роста числа спутников, прежде всего в группировках вроде Starlink. По их словам, текущая ситуация напоминает «карточный домик»: спутники вынуждены выполнять все больше маневров уклонения, а запас прочности системы быстро сокращается.