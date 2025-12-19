Бразилия договорилась о спутниковом интернете от китайской SpaceSail

Услуги будут предназначены для подключения удаленных районов, включая школы, больницы и другие объекты критической инфраструктуры. Для этого SpaceSail и государственная телекоммуникационная компания Telebras подписали меморандум о взаимопонимании в конце 2024 года.

SpaceSail работает на низкой околоземной орбите и напрямую конкурирует с сервисом Starlink Илона Маска. Запуск.

Ранее ученые предупредили о риске коллапса на околоземной орбите из-за стремительного роста числа спутников, прежде всего в группировках вроде Starlink. По их словам, текущая ситуация напоминает «карточный домик»: спутники вынуждены выполнять все больше маневров уклонения, а запас прочности системы быстро сокращается.