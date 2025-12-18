Ученые предсказали коллапс на околоземной орбите из-за спутников Starlink

Опубликовано 18 декабря 2025, 08:181 мин.
Ученые предсказали коллапс на околоземной орбите из-за спутников StarlinkА об это вообще кто-то подумал на старте программ?
Ученые предупредили о риске коллапса на околоземной орбите из-за стремительного роста числа спутников, прежде всего в группировках вроде Starlink.
По их словам, текущая ситуация напоминает «карточный домик»: спутники вынуждены выполнять все больше маневров уклонения, а запас прочности системы быстро сокращается.
Согласно данным FCC, за четыре года Starlink выполнил около 50 000 маневров. По расчетам профессора Хью Льюиса, к 2028 году их число может вырасти до миллиона каждые полгода.
Дополнительную угрозу создают солнечные бури: они усиливают атмосферное сопротивление, расход топлива и могут выводить из строя системы навигации.
Исследователи из Принстона ввели показатель CRASH Clock — сейчас он составляет всего 2,8 дня. Это означает, что мощная солнечная буря способна за считаные дни запустить синдром Кесслера и цепную реакцию столкновений на орбите.