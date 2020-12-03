Бразилия обязала Apple вернуть зарядку в коробки с iPhone

Это подтвердили в организации Procon-SP, которая защищает права бразильских потребителей. Она потребовала у Apple доказательств того, что исключение зарядки из коробки со смартфонами не вредит потребителям и действительно помогает окружающей среде. В компании ответили, что большинство пользователей и без того имеет подходящее зарядное устройство, а отсутствие необходимости класть его в коробку уменьшит выбросы парниковых газов.

Этот ответ, однако, не удовлетворил бразильские организации. Теперь Apple грозит штраф.