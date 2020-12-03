Наука и технологии
Сегодня 14:26
Бразилия обязала Apple вернуть зарядку в коробки с iPhone
Доводы компании регуляторов не устроили
Этой осенью Apple заявила, что больше не будет класть зарядные устройства и наушники в коробки с iPhone 12 якобы из заботы о природе. Как оказалось после, компания не имеет права продавать смартфоны без наушников во Франции. Теперь стало известно, что нововведение Apple не получится ещё в одной стране — Бразилии. Штат Сан-Паулу обязал компанию вернуть зарядку в комплект iPhone 12.
Это подтвердили в организации Procon-SP, которая защищает права бразильских потребителей. Она потребовала у Apple доказательств того, что исключение зарядки из коробки со смартфонами не вредит потребителям и действительно помогает окружающей среде. В компании ответили, что большинство пользователей и без того имеет подходящее зарядное устройство, а отсутствие необходимости класть его в коробку уменьшит выбросы парниковых газов.
Этот ответ, однако, не удовлетворил бразильские организации. Теперь Apple грозит штраф.