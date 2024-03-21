Бразилия решила бороться с вмешательством ИИ в выборы

Согласно этим правилам, все формы дипфейков строго запрещены, а кандидаты обязаны раскрывать информацию о любом использовании искусственного интеллекта в своих предвыборных материалах. Кроме того, ограничено использование управляемых ИИ ботов для симуляции диалогов с избирателями.

Важно отметить, что кандидаты, уличенные в распространении ложного контента с помощью дипфейков, рискуют лишиться мандата в случае избрания. Дипфейки, по определению избирательного суда Бразилии, включают в себя аудио- и видеоконтент, созданный с помощью цифровых технологий или манипуляций, направленных на искажение реальности.

Председатель Высшего избирательного суда Алешандре де Мораес подчеркнул, что за неправомерное использование ИИ предусмотрены строгие наказания, включая аннулирование регистрации кандидатов и потенциальную потерю мандата для избранных должностных лиц.

Кроме того, правила распространяют ответственность на таких технологических гигантов, как Google, возлагая на них обязанность оперативно удалять дезинформацию и разжигание ненависти. Платформы, не соблюдающие эти стандарты, могут столкнуться с правовыми последствиями.