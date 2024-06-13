Бразильские суды «наняли» ChatGPT для экономии

С помощью облачной вычислительной платформы Microsoft Azure сервисы OpenAI, включая ChatGPT, помогут выявлять иски, требующие оперативного вмешательства, и анализировать тенденции для офиса генерального прокурора (AGU).

Судебные расходы Бразилии резко возросли: в следующем году на не подлежащие обжалованию судебные решения будет выделено 70,7 миллиарда реалов по сравнению с 37,3 миллиарда реалов в 2015 году. Инициатива направлена на "повышение эффективности и точности судопроизводства", а человеческий контроль обеспечивает "целостность" деятельности.

Точная стоимость услуг пока не раскрывается.