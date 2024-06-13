Бразильские суды «наняли» ChatGPT для экономии

Опубликовано 13 июня 2024, 14:15
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Бразильские суды «наняли» ChatGPT для экономииВласти обращаются к OpenAI за помощью
Правительство Бразилии обратились к OpenAI для оптимизации процесса рассмотрения и анализа тысяч судебных дел с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в попытке сократить судебные траты, "отягощающие федеральный бюджет".
С помощью облачной вычислительной платформы Microsoft Azure сервисы OpenAI, включая ChatGPT, помогут выявлять иски, требующие оперативного вмешательства, и анализировать тенденции для офиса генерального прокурора (AGU).
Судебные расходы Бразилии резко возросли: в следующем году на не подлежащие обжалованию судебные решения будет выделено 70,7 миллиарда реалов по сравнению с 37,3 миллиарда реалов в 2015 году. Инициатива направлена на "повышение эффективности и точности судопроизводства", а человеческий контроль обеспечивает "целостность" деятельности.
Точная стоимость услуг пока не раскрывается.