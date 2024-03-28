Бразильский дизайнер воссоздал лицо великого астронома Николая Коперника

Учёный родился в 1473 году, всю жизнь работал и умер в Фромборке в возрасте 70 лет в 1543 году. В 2005 году под кафедральным собором Фромборка был найден череп, который, как считает часть исследователей, принадлежал Копернику.

Именно польский астроном первым предложил гелиоцентрическую модель Солнечной системы, согласно которой Солнце находится в центре Солнечной системы, а Земля вращается вокруг звезды, а не наоборот.

Известно, что после себя Коперник оставил единственный автопортрет, который был потерян в 1597 году из-за пожара. По историческим описаниям на автопортрете Коперник изобразил себя в красной одежде. Но других портретов астронома не существует, потому что труды Коперника были запрещены Католической церковью и ни один художник его образ не воспроизводил.

Бразильский дизайнер применил методы компьютерной томографии для реконструкции образа Николая Коперника на основе базы данных живых людей, которые имеют схожие характеристики черепа.

В итоге у Мораиса получился «безмятежный» возрастной Коперник, удивительно похожий на его автопортрет, согласно дошедшим до нас описаниям изображения учёного в этом возрасте и единственного сохранившегося прижизненного портрета в более молодом возрасте. У современной 3D-реконструкции одинаковые с описаниями квадратные челюсти, похожие носы и высокие скулы.

При этом нижней челюсти у найденного в Фромборке черепа обнаружено не было. Связи с этим некоторые историки стают, что череп не имеет отношения к Копернику.