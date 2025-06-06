Бразильский стартап научился создавать молочные белки без коров

Компания начала работу в 2023 году и уже произвела первые граммы белка в лаборатории. Сейчас она тестирует масштабирование производства.

Будущая цель — не заменить коровье молоко полностью, а предложить дополнительный источник белков для пищевой промышленности. Технология также может помочь сократить углеродный след крупных производителей, даже если будет использоваться всего на 10−20%.

Future Cow планирует выйти на рынок в 2026 году и уже готовится представить свои достижения на международной выставке VivaTech в Париже.