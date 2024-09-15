Бразильский суд конфисковал $3,3 млн у компаний Илона Маска

Опубликовано 15 сентября 2024, 21:001 мин.
Бразильский суд конфисковал $3,3 млн у компаний Илона МаскаИз-за штрафов Twitter
Судья Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораес конфисковал около 3,3 миллиона долларов у компаний Илона Маска X (бывший Twitter) и Starlink. Средства были собраны для покрытия штрафов, наложенных на X за неспособность удалить незаконный контент.
По решению суда 1,3 миллиона долларов были переведены со счетов X, а 2 миллиона — со счетов Starlink, хотя участие в деле последней вызвало «юридические сомнения», поскольку Starlink является отдельной от X компанией.
Правовые аналитики засомневались в законности решения де Мораеса возложить на Starlink ответственность за штрафы X. Однако суд постановил, что штрафы были оправданы в связи с невыполнением компанией X приказов об удалении незаконного контента в ходе проводимых расследований.