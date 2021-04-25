Брелоки Apple будут работать в России с ограничениями

Функция AirTag, полагающаяся на UWB, называется Precision Finding. Чип для технологии установлен и в iPhone, и в AirTag. Благодаря этой функции смартфон приведёт пользователя к потерянной вещи, на которой висит брелок.

UWB не работает в некоторых странах из-за ограничений регуляторов. Вот список стран:

Аргентина

Армения

Азербайджан

Беларусь

Индонезия

Казахстан

Кыргызстан

Непал

Пакистан

Парагвай

Россия

Соломоновы острова

Таджикистан

Туркменистан

Украина

Узбекистан

Как видите, в нём есть и Россия. Это значит, что AirTag сможет показывать только приблизительное местоположение для российских пользователей.

Цена одного AirTag в России составляет 2990 рублей.