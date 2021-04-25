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Наука и технологии
Сегодня в 14:29

Брелоки Apple будут работать в России с ограничениями

Не будут указывать местоположение с высокой точностью
Недавно Apple представила брелоки AirTag. Они помогают искать потерянные вещи. Устройства полагаются на технологию UWB (Ultra-Wide Band) для указания точного местоположения вещи, но вот незадача — эта технология не работает в России.

Функция AirTag, полагающаяся на UWB, называется Precision Finding. Чип для технологии установлен и в iPhone, и в AirTag. Благодаря этой функции смартфон приведёт пользователя к потерянной вещи, на которой висит брелок.

UWB не работает в некоторых странах из-за ограничений регуляторов. Вот список стран:

  • Аргентина
  • Армения
  • Азербайджан
  • Беларусь
  • Индонезия
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Непал
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Россия
  • Соломоновы острова
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Украина
  • Узбекистан

Как видите, в нём есть и Россия. Это значит, что AirTag сможет показывать только приблизительное местоположение для российских пользователей.

Цена одного AirTag в России составляет 2990 рублей.