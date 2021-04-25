Наука и технологии
Сегодня в 14:29
Брелоки Apple будут работать в России с ограничениями
Не будут указывать местоположение с высокой точностью
Недавно Apple представила брелоки AirTag. Они помогают искать потерянные вещи. Устройства полагаются на технологию UWB (Ultra-Wide Band) для указания точного местоположения вещи, но вот незадача — эта технология не работает в России.
Функция AirTag, полагающаяся на UWB, называется Precision Finding. Чип для технологии установлен и в iPhone, и в AirTag. Благодаря этой функции смартфон приведёт пользователя к потерянной вещи, на которой висит брелок.
UWB не работает в некоторых странах из-за ограничений регуляторов. Вот список стран:
- Аргентина
- Армения
- Азербайджан
- Беларусь
- Индонезия
- Казахстан
- Кыргызстан
- Непал
- Пакистан
- Парагвай
- Россия
- Соломоновы острова
- Таджикистан
- Туркменистан
- Украина
- Узбекистан
Как видите, в нём есть и Россия. Это значит, что AirTag сможет показывать только приблизительное местоположение для российских пользователей.
Цена одного AirTag в России составляет 2990 рублей.