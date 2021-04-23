Наука и технологии
Сегодня в 18:02
Брелоки Apple для отслеживания вещей оказалось невозможно не поцарапать
Даже если пытаться быть аккуратным
На днях Apple представила долгожданные брелоки для поиска потерянных вещей AirTag. Теперь обзорщики и первые владельцы новинок рассказали, что их оказалось очень легко поцарапать. Не помогает даже аккуратное обращение с брелоками.
На предоставленных обзорщиками фото чётко видно, что AirTag имеют царапины и с металлической, и с пластиковой стороны.
Брелоки выглядят красиво совсем непродолжительное время после покупки. Как бы аккуратен ни был пользователь, они, скорее всего, поцарапаются. Возможно, могут помочь чехлы.
В целом, если не считать проблемы с царапинами, обзорщики остались довольны смарт-трекером для вещей AirTag. Они отмечают, что метки очень гладко работают в паре с iPhone и действительно имеют продуманную систему безопасности.