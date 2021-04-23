Брелоки Apple для отслеживания вещей оказалось невозможно не поцарапать

Брелоки выглядят красиво совсем непродолжительное время после покупки. Как бы аккуратен ни был пользователь, они, скорее всего, поцарапаются. Возможно, могут помочь чехлы.

В целом, если не считать проблемы с царапинами, обзорщики остались довольны смарт-трекером для вещей AirTag. Они отмечают, что метки очень гладко работают в паре с iPhone и действительно имеют продуманную систему безопасности.