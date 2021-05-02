Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Брелоки Apple начали сверлить, чтобы не покупать дорогой чехол для них
Метки после этого нормально функционируют
Новые брелоки для поиска вещей Apple AirTag стоят 3000 рублей за одну штуку. В комплекте с ними не идут никакие аксессуары, хотя бы чехол, который помог бы не терять метки. Чехол надо покупать отдельно, и стоит он недёшево. Пользователи, однако, придумали способ подвешивать брелоки на вещи, не приобретая аксессуары.
Один из пользователей форума MacRumors показал, как он просверлил в AirTag дырочку, через которую можно продеть верёвку и подвесить затем брелок на вещь. Минус этого решения — оно сразу аннулирует гарантию. Да и выглядит это явно не так красиво, как если использовать чехол. Зато можно сэкономить деньги.
Пользователь утверждает, что AirTag после операции функционирует нормально. Просверливать нужно пластиковый ободок.