Брелоки Apple начали сверлить, чтобы не покупать дорогой чехол для них

Один из пользователей форума MacRumors показал, как он просверлил в AirTag дырочку, через которую можно продеть верёвку и подвесить затем брелок на вещь. Минус этого решения — оно сразу аннулирует гарантию. Да и выглядит это явно не так красиво, как если использовать чехол. Зато можно сэкономить деньги.