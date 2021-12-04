Брелоки Apple стали использовать для угона автомобилей

В пресс-релизе полиции говорится, что следователи обнаружили новый метод, используемый угонщиками для отслеживания машин. AirTag применяется тут, чтобы проследить за дорогим автомобилем до места жительства жертвы, где его можно украсть.

С сентября 2021 полицейские расследовали пять таких случаев только в региональном муниципалитете Йорк в провинции Онтарио. Угонщики размещают AirTag в недоступном для видимости месте, например, в прицепном устройстве или крышке топливного бака, в надежде, что владелец автомобиля не обнаружит метку. Воры рассчитывают на то, что у жертвы будет не iPhone и уведомление об отслеживании с помощью AirTag не придёт.