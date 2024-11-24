Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2024, 15:45
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Бренд электровелосипедов VanMoof после банкротства представил улучшенные модели

Компания сосредоточится на сервисе
Популярный в Евпропе голландский бренд электровелосипедов VanMoof вернулся на рынок с двумя новыми моделями. Летом 2023 года компания объявила о банкротстве, для выхода из ситуации сотни тысяч велосипедов были проданы по $2000, но это не помогло.
Бренд электровелосипедов VanMoof после банкротства представил улучшенные модели
© Vanmoof.com

Проблема оказалась в качестве велосипедов ещё до банкротства. Продукция VanMoof пользовалась большой популярностью, однако продажи стали снижаться, а распродажа не помогла.

После объявления банкротства VanMoof выкупила компания, занимающаяся прикладными технологиями для гонок, ранее имевшая отношение к Формуле 1 и автобренду McLaren. Но сейчас VanMoof снова вышла на рынок с двумя улучшенными моделями — S5 и A5.

Особенность этих моделей — улучшенные механизмы противоугона, турбонаддув, увеличенный запас хода (и продают их с полностью заряженным аккумулятором). В новых велосипедах реализована технология блокировки Gen 5, позволяющая блокировать EV бесключевым способом, а разблокируется велосипед автоматически.

VanMoof будет продавать и запчасти для предыдущих моделей — S3, X3. Но прежде всего сосредоточится на качестве продукции, сервисном обслуживании и улучшении работы дилеров.