Бренд электровелосипедов VanMoof после банкротства представил улучшенные модели

Проблема оказалась в качестве велосипедов ещё до банкротства. Продукция VanMoof пользовалась большой популярностью, однако продажи стали снижаться, а распродажа не помогла.

После объявления банкротства VanMoof выкупила компания, занимающаяся прикладными технологиями для гонок, ранее имевшая отношение к Формуле 1 и автобренду McLaren. Но сейчас VanMoof снова вышла на рынок с двумя улучшенными моделями — S5 и A5.

Особенность этих моделей — улучшенные механизмы противоугона, турбонаддув, увеличенный запас хода (и продают их с полностью заряженным аккумулятором). В новых велосипедах реализована технология блокировки Gen 5, позволяющая блокировать EV бесключевым способом, а разблокируется велосипед автоматически.

VanMoof будет продавать и запчасти для предыдущих моделей — S3, X3. Но прежде всего сосредоточится на качестве продукции, сервисном обслуживании и улучшении работы дилеров.