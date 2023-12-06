Бриллианты - лучшие друзья… данных: новая технология хранит информацию на одном атоме

Хитрость заключается в использовании света разных цветов для записи данных на крошечные азотные дефекты. Чередуя длины волн, как в визуальной симфонии, - представляя световое шоу из зеленого, красного и синего цветов, - исследователи преодолели дифракционный предел, что позволило им хранить невероятные 25 Гб данных на 6 квадратных см.

Но это еще не все - технология обратима, то есть данные можно записывать, стирать и перезаписывать, что обеспечивает динамичное и гибкое решение для хранения данных.

Пока исследователи продолжают совершенствовать эту технологию, мы можем стать свидетелями прорыва в области хранения данных, которая, возможно, выйдет за пределы алмазов и достигнет новых рубежей в материаловедении.