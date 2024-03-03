Хотя бриллианты больше известны в украшениях, это исследование рассматривает их потенциал для твердотельной электроники. Ключ заключается в создании синтетических алмазов высокой чистоты и стратегическом добавлении примесей для изменения их свойств. Эти примеси влияют на то, как электроны двигаются в структуре бриллианта.

Сложность заключается в том, чтобы понять, как ведут себя эти «легированные» бриллианты. Исследовательская группа под руководством доктора Нобуко Нака (Nobuko Naka) сосредоточилась на экситонах — крошечных энергетических пакетах, которые образуются внутри бриллианта. Благодаря точному измерению экситонов с помощью техники, называемой оптическим поглощением, исследователи смогли наблюдать их структуру в беспрецедентных деталях.

Потенциальные возможности применения обширны. Бриллианты могут быть использованы для создания высокоэффективных светодиодов, лазеров и других светоизлучающих устройств. Их уникальные свойства также могут привести к прорыву в квантовых вычислениях и сверхчувствительных детекторах радиации.