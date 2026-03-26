Brinc представила полицейский дрон, работающий по Starlink

Благодаря спутниковой связи дрон может работать практически в любой точке мира, даже там, где нет мобильной связи или интернета. Устройство рассчитано на службы экстренной помощи — в первую очередь полиции, пожарных и спасателей. Оно может автоматически вылетать на вызов 911 по координатам и быстро передавать видео с места происшествия. Время полёта — до 62 минут, скорость — до 96 км/ч, камеры — 4K и тепловизоры.

Дрон также оснащён мощным прожектором, громким динамиком и системой безопасной посадки с парашютом. Специальная станция позволяет автоматически менять батареи.

Guardian может доставлять полезные грузы: дефибриллятор, спасательный круг или лекарства.

По словам главы компании, такой дрон намного дешевле вертолёта, а полезность «на уровне».