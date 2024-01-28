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Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 13:27
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Британца освободили из-под стражи после шутки о взрыве самолета

Нарушения общественного порядка не нашли
Британец был освобожден от ответственности за нарушение общественного порядка после того, как пошутил с друзьями о взрыве самолета, летевшего из лондонского Гатвика на Менорку. 19-летний Адитья Верма признался, что в июле 2022 года он написал своим друзьям: «Еду взрывать самолет».

Сообщение, которое он отправил друзьям перед посадкой в самолет, попало в поле зрения британских служб безопасности. Они передали его испанским властям, когда самолет easyJet еще находился в воздухе. Два испанских истребителя F-18 были направлены на облет самолета. Один из них следовал за самолетом, пока тот не приземлился на Менорке, где самолет был обыскан. Верма был арестован и два дня содержался в камере испанской полиции.

Позже он был выпущен под залог и обвинен в нарушении общественного порядка. Однако теперь испанский суд снял с него это обвинение, заявив, что его шутка не имела целью вызвать общественный резонанс.

Решение суда вызвало вопросы о том, как сообщение Вермы было перехвачено. В данном случае шутка Вермы явно не предназначалась для серьезного восприятия, но она все равно привела к значительным сбоям и затратам.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#юмор
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#Великобритания
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#суд