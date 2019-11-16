Британцам пообещали провести бесплатный интернет за счёт налогов с Facebook

Политик — лидер лейбористской партии. Данный проект — центр предвыборной кампании лейбористов на предстоящих парламентских выборах.

По словам политика, широкополосный интернет — основная инфраструктура XXI века. Поэтому в его планах провести интернет в отдалённые сельские районы. К 2030 году доступ в сеть должны будут иметь жители каждого дома в Великобритании.

Оплачивать интернет за британцев, по затее лейбориста, будут глобальные IT-корпорации, включая Amazon, Facebook и Google. Для развёртывания сети будут использоваться мощности британской телеком-компании BT Group.

Премьер-министр Великобритании уже назвал идею «сумасшедшими коммунистическими планами». Но народу предвыборные заявления лейбористов должны понравиться: доступ к интернету действительно больной вопрос для британцев.