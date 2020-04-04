Британцев призывают уничтожать оборудование для сотовых сетей из-за теории заговора про коронавирус

Как пишет The Guardian, конспирологическую теорию распространяют в том числе и знаменитости, например, актриса и телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden). Сторонники идеи считают, что коронавирус был изобретён для прикрытия смертей, вызванных развёртыванием сети 5G, которая якобы влияет на здоровье. В интернете даже размещали петицию, в которой говорилось, что симптомы COVID-19 возникают у тех, кто проживает рядом с вышками сетей 5G.

Из-за конспирологических настроений инженеры телеком-компаний начали получать угрозы, а в Facebook появились группы сторонников «анти-5G». В этих сообществах пользователей призывают публиковать видео, на которых они разрушают оборудование для сотовых сетей. В соцсетях уже распространился ролик с поджиганием вышки сотовой связи в Бирмингеме. Полиция начала расследовать это преступление.