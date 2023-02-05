Британцы начали генерировать погоду для тестирования домов будущего

В лаборатории тестируют разные типы домов, «чтобы понять, как создать здания с нулевым энергопотреблением». В лаборатории можно воспроизвести от -20 до 40 градусов по Цельсию. Как говорят учёные, в лаборатории они могут проверить годовые погодные условия за неделю.

Там уже испытываются два дома. Несмотря на холодную погоду, два энергоэффективных здания остаются уютными и тёплыми благодаря использованию передовых технологий отопления и изоляции.