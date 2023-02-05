Британцы начали генерировать погоду для тестирования домов будущего

21:10, 05 февраля 2023
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Британцы начали генерировать погоду для тестирования домов будущегоВ лаборатории можно сделать любую погоду
В кампусе Солфордского университета организовали лабораторию, в которой можно воссоздать любую погоду: дождь, ветер, солнечный свет и снег.
Фото: TechXplore
В лаборатории тестируют разные типы домов, «чтобы понять, как создать здания с нулевым энергопотреблением». В лаборатории можно воспроизвести от -20 до 40 градусов по Цельсию. Как говорят учёные, в лаборатории они могут проверить годовые погодные условия за неделю.
Там уже испытываются два дома. Несмотря на холодную погоду, два энергоэффективных здания остаются уютными и тёплыми благодаря использованию передовых технологий отопления и изоляции.