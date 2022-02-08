Британцы не смогут попасть на порносайты без паспорта

В 2019 году инициативу отвергли из-за критики, но теперь решили вернуться к ней. Новые правила станут частью британского законопроекта о безопасности в интернете. Первоначально законопроект предусматривал, что только порносайты, которые разрешают пользовательский контент (например, OnlyFans), должны будут проверять возраст пользователей. Теперь же правила решили распространить на все сайты для взрослых.

В правительстве Великобритании считают, что родители заслуживают «душевного спокойствия»: должны быть уверены, что их чадо не увидит то, что ему не стоит видеть.

Как именно будет проходить проверка возраста, пока неясно. Правительство Великобритании заявило, что возможные методы проверки возраста могут включать «верификацию по данным, которые хранит мобильный провайдер, с помощью кредитной карты и паспортных данных». Сайты, которые не введут проверку возраста, могут быть заблокированы в стране.