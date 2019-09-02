Британцы обвинили Россию в нелегальной интернет-продаже лекарств

Издание подчеркнуло, что речь в расследовании идёт о сайтах, которые продают лекарства исключительно через интернет и не имеют физических площадок. В России они зарегистрированы «анонимно» и, конечно, не числятся в списках Главного фармацевтического совета (независимый регулятор, контролирующий деятельность аптек).

Журналисты изучали площадки в Великобритании. Они опросили взрослых британцев и узнали, что более половины респондентов когда-либо покупали лекарства в интернете. Причём каждая десятая такая покупка касалась поддельных лекарств.

Ещё одной проблемой онлайн-аптек журналисты называют возможность купить различные препараты без назначения врача. Самыми продаваемыми в интернете лекарствами оказались опиоидные обезболивающие.