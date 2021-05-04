Британцы отработали захват корабля с помощью реактивного ранца

Для эксперимента морпехи объединились с компанией Gravity Industries. В испытаниях также участвовал патрульный корабль HMS Tamar. Военных десантировали на судно с помощью реактивного ранца.

Последний рассматривают как альтернативу вертолётам и системам тросов для десантирования. Ранец позволяет морпехам высадиться в любой части корабля, а также применять оружие и даже эвакуироваться.

Во время испытаний военный с ранцем стартовал с борта катера, а затем высадился на HMS Tamar.