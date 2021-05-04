Наука и технологии
Сегодня в 16:47
Британцы отработали захват корабля с помощью реактивного ранца
Выглядит футуристично
Королевская морская пехота Великобритании испытала захват корабля высадкой с помощью реактивного ранца.
Для эксперимента морпехи объединились с компанией Gravity Industries. В испытаниях также участвовал патрульный корабль HMS Tamar. Военных десантировали на судно с помощью реактивного ранца.
Последний рассматривают как альтернативу вертолётам и системам тросов для десантирования. Ранец позволяет морпехам высадиться в любой части корабля, а также применять оружие и даже эвакуироваться.
Во время испытаний военный с ранцем стартовал с борта катера, а затем высадился на HMS Tamar.
Компания Gravity Industries представила реактивный ранец в 2017 году. В прошлом году его протестировали британские службы спасения. Также недавно ранец испытали военные Нидерландов.