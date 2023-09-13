Британцы потребовали закрыть полигон для обучения солдат ВСУОн слишком шумный
Жители города Лидд (Великобритания) пожаловались на шум от военного полигона Lydd Ranges, где проходят учения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Джордж Гриллс, обозреватель газеты The Times, сообщил, что жители призвали местный совет принять меры против военной базы из-за мешающих взрывов и дыма.
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Один из местных жителей, Алан Смарт, выразил свое недовольство: «Я предлагаю закрыть ее. Взрывы действительно очень громкие... Я ненавижу жить здесь». Он добавил, что весь его дом вибрирует, а окна дребезжат.
Командующий полигоном Lydd Ranges подполковник Марк Пауэлл заявил, что он хочет сохранить хорошие отношения с жителями города. Министерство обороны Великобритании согласилось на треть сократить число учений на полигоне.