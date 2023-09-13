Британцы потребовали закрыть полигон для обучения солдат ВСУ

Один из местных жителей, Алан Смарт, выразил свое недовольство: «Я предлагаю закрыть ее. Взрывы действительно очень громкие... Я ненавижу жить здесь». Он добавил, что весь его дом вибрирует, а окна дребезжат.

Командующий полигоном Lydd Ranges подполковник Марк Пауэлл заявил, что он хочет сохранить хорошие отношения с жителями города. Министерство обороны Великобритании согласилось на треть сократить число учений на полигоне.