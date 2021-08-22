Британцы предложили создать корабли в форме скатов и торпеды в виде рыб

Как пишет «Военное обозрение», Королевский флот уже направил запрос исследовательским организациям о предоставлении информации по поводу двигателей, созданных на основе эволюционной биомеханики. В запросе указано, что нужны «двигатели, вдохновлённые взмахами плавников морских животных, таких как скаты, пингвины и черепахи. Для примера можно привести маневрирование дельфина под водой или плавание морской змеи по водной поверхности».

Отмечается, что готовыми изделиями могут быть корабли в форме ската; беспилотные суда в виде угрей; торпеды, выглядящие как рыбы. СМИ приводят концептуальные изображения таких аппаратов: