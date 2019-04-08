Ferra

Британцы считают подписку на игры незаконной услугой и готовят штрафы для PlayStation Plus и Xbox Live Gold

Они боятся, что компании нарушают права потребителей
Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков (СМA) приступил к тщательному изучению правил предоставления услуг подписными сервисами PlayStation Plus, Xbox Live Gold и Nintendo Switch Online. Регулятор проверяет их на соответствие законам.

В частности, представителей CMA интересуют такие аспекты предоставления услуг, как автоматическое продление подписки, принцип отказа от подписки и правила возврата средств в случае расторжения договора. Регулятор считает, что принципы, лежащие в основе этих действий, слишком выгодны компаниям, а это значит, что они нарушают права потребителей. Эксперты проверят, не сложно ли, на самом деле, отменить подписку, осуществить возврат средств и отказаться от автопродления.

Решение об определённых действиях в отношении компаний будет принято CMA только после проверки.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...