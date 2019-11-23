Британцы снова отложили запуск мирового спутникового интернета

Запуск с 23 января перенесли на конец января-февраля. Отправит спутники в космос российская ракета-носитель «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане.

Это не первый перенос сроков. Сначала компания OneWeb планировала запустить аппараты в декабре, но потом уведомила космодром об изменении планов. Тогда причиной назвали дополнительные проверки спутников.

«Союз» должен будет вывести на орбиту 34 аппарата. Но это лишь малая часть от общего количества. По задумке OneWeb, орбитальная группировка должна состоять из 672 спутников. Этого количества должно хватить для обеспечения доступа в интернет всем жителям Земли.