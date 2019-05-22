Британцы сняли ток-шоу с 3D-Путиным

В своём официальном заявлении BBC назвал Путина «всеми любимым мировым лидером и борцом с медведями». В шоу он будет общаться с настоящими гостями. Первыми станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell) и журналистка Джун Сарпонг (June Sarpong).

3D-модель Путина озвучивает актёр Нэтт Тапли (Natt Tapley). Он же пишет и текст. Сообщается, что телеканал создал уже два выпуска передачи. Дата их выхода в эфир, однако, неизвестна.

Редактор другого британского СМИ iNews сравнил шоу BBC с отравлением Скрипалей, поскольку оно носит точно такой же «миролюбивый» характер.