Ferra

Британцы создали робота размером с собаку для буксировки самолётов

В высоту он не больше метра
Разработчики из Итальянского технологического института создали четырёхногого робота HyQReal меньше метра в высоту, способного отбуксировать пассажирский самолёт.

Весь секрет робота заключается в гидравлическом приводе конечностей. Он позволяет развивать невероятную мощность. В целом, HyQReal имеет длину 1,33 метра и высоту 0,9 метра. Весит робот 130 кг. Только 15 кг в нём занимает аккумулятор, ёмкости которого хватает на два часа работы. Также робот оснащён двумя компьютерами для обработки данных и управления движением.

Конечности HyQReal оборудованы резиновой «подошвой», которая даёт хорошее сцепление с поверхностью. Робота уже испытали в аэропорту Генуи. Малыш смог отбуксировать на 10 метров пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.

Его создатели считают, что робот может быть полезен для спасателей при разборе сложных завалов.

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