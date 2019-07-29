Британцы восемь раз подряд заправили истребители в воздухе

Происходило это при помощи двух самолётов-заправщиков Airbus A330 MRTT. Шесть истребителей совершали перелёт с авиабазы Бофорт в штате Южная Каролина на аэродром Мархам в Норфолке. Летели бомбардировщики над Атлантическим океаном 14 часов. За это время каждый самолёт дозаправился в воздухе по восемь раз.

F-35B — версия бомбардировщика F-35 для Корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании. Это самолёт с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Оснащён 25-мм пушкой GAU-22/A.

Недавно стало известно, что российский бомбардировщик Ту-22М3М тоже получил оборудование для дозаправки в воздухе.