Британцы возмутились ролику с поддельной королевой Елизаветой II

Deepfake-Елизавета начала с того, что поблагодарила Channel 4 за возможность говорить то, что она на самом деле думает. «Королева» резко высказалась об отказе принца Гарри и его жены от королевских полномочий, отметив, что «в мире есть мало вещей, более неприятных, чем услышать, что тебе предпочитают компанию канадцев».

На Channel 4 заявили, что видео показали ради привлечения внимания к опасности технологии deepfake. Журналисты хотели, чтобы люди поняли: доверять своим глазам больше нельзя.

Не все отнесли к ролику положительно. Его назвали алармистским, безвкусным, также люди возмутились выбору персоны для дипфейка.