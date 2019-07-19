Британцы запустят спутники для трансляции видео на истребители

На разработку сети уйдёт как минимум $37,4 миллиона. Видеосистема должна устранить один крупный недостаток современных разведывательных спутников. Пока они могут передавать только снимки поверхности Земли. Соответственно, чтобы сделать вывод о перемещении объектов противника, истребители должны получить серию таких снимков. Видеосъёмка же сделает процесс быстрее.

Великобритания уже запустила в январе прошлого года спутник Carbonite-2, способный передавать цветные видеозаписи практически в режиме реального времени. Теперь власти хотят создать целую сеть таких спутников. Это должно произойти в течение года.