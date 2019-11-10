Британцы защитили своих политиков от русских хакеров

Меры по усилению безопасности специалисты решили принять после обнаружения нескольких атак. Сообщается, что учётные записи некоторых британских политиков были взломаны.

В итоге членам парламента Великобритании запретили использовать свои гаджеты до тех пор, пока они не будут проверены сотрудниками Ми-5. Кроме того, политиков попросили не раскрывать информацию о произошедших атаках хакеров.

Впредь государственные деятели должны будут сообщать контрразведке о любых подозрительных действиях на их телефонах и компьютерах.

Ранее СМИ писали, что в 2019 году Великобритания столкнулась с высокой интенсивностью кибератак на органы государственной и муниципальной власти. В первой половине года все британские муниципалитеты сталкивались с 800 кибератаками в час.