11:47, 14 января 2023
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Британец отказался считать себя российским шпионом. Он - "недовольный сотрудник"А также не желал навредить своей стране
Британец Дэвид Смит, которого обвиняют в работе на российскую разведку, потребовал считать его "недовольным сотрудником", а не шпионом, пишет газета Daily Mail. Ранее он сам же признался в шпионаже.
Фото: Unsplash
Он выступил с таким заявлением во время слушаний в уголовном суде Лондона.
Если судить по материалам Daily Mail, то Смит утверждает, что с ним следует обращаться как с "недовольным работником", а не как со шпионом. Смит также ранее рассказал о своей "крайней ненависти к месту, где он работает", а также к Великобритании в целом, пишет издание со ссылкой на судью Пола Голдспринга. Однако, при всем при этом, он отвергает обвинения в желании навредить стране.