Он выступил с таким заявлением во время слушаний в уголовном суде Лондона.

Если судить по материалам Daily Mail, то Смит утверждает, что с ним следует обращаться как с "недовольным работником", а не как со шпионом. Смит также ранее рассказал о своей "крайней ненависти к месту, где он работает", а также к Великобритании в целом, пишет издание со ссылкой на судью Пола Голдспринга. Однако, при всем при этом, он отвергает обвинения в желании навредить стране.