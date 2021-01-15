Британец предложил городу вознаграждение за разрешение найти на свалке выброшенный диск с биткоинами

Британец утверждает, что на диске находится биткоинов на сумму около 200 млн фунтов стерлингов (около 20 млрд рублей). Мужчина рассказал, что выбросил жёсткий диск летом 2013 года по ошибке. Накопитель лежит на свалке Ньюпорта в южном Уэльсе. Хауэллс пообещал властям отдать 25% стоимости биткоинов (50 млн фунтов стерлингов или около 5 млрд рублей), если они разрешат ему провести поиски на свалке.

Ранее мужчине отказывали в проведении раскопок. В администрации города говорили, что это невозможно по юридическим, экономическим и экологическим причинам.