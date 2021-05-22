Британец пытался продать через интернет немецкую бомбу времён Второй мировой

Житель британского графства Гэмпшир принёс найденную с помощью металлодетектора бомбу своему брату и разместил объявление о продаже в интернете. Боеприпас он хотел продать за 15 фунтов стерлингов. Описал его как «немецкую зажигательную бомбу в подержанном состоянии».

На объявление обратил внимание 46-летний коллекционер Ральф Шервин. Он сразу увидел, что бомба не была деактивирована, а потому может быть опасна. Он предупредил автора объявления об опасности, но тому было всё равно на предупреждения: предложение о продаже осталось на сайте. Поэтому коллекционер позвонил в полицию.

В итоге к старому мужчине домой приехали полицейские, медики, пожарные и военные. Соседей горе-искателя эвакуировали, а участок оцепили. Бомбу доставили в безопасное место и провели контролируемый подрыв боеприпаса. Нашедшему бомбу мужчине, кстати, никаких обвинений предъявлять не стали.