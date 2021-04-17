Британец заказал ящик яблок и нашёл в нём iPhone SE

Акция проходила среди онлайн-покупателей по всей Великобритании. Маркетинговая кампания называется «Суперзамена», и суть её в том, чтобы заменить определённый товар в корзине покупателя неожиданным подарком для случайно выбранных клиентов. Исходный товар из корзины тоже не уберут. Tesco раздала 80 таких подарков своим онлайн-покупателям.