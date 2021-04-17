Наука и технологии
Сегодня в 20:46
Британец заказал ящик яблок и нашёл в нём iPhone SE
Это акция супермаркета
Ник Джеймс (Nick James) из Британии сделал онлайн-заказ в сети супермаркетов Tesco и получил приятный сюрприз. Мужчина заказал ящик яблок и получил в нём iPhone SE. Это подарок по системе онлайн-вознаграждений для клиентов супермаркета.
Сообщается, что Tesco рандомно выбирала покупателей, которые получат подарок. Подарки были связаны с покупками, которые люди совершают в интернет-магазине. Джеймс оказался счастливчиком и получил бесплатный iPhone SE в своём заказе.
Nick James
Акция проходила среди онлайн-покупателей по всей Великобритании. Маркетинговая кампания называется «Суперзамена», и суть её в том, чтобы заменить определённый товар в корзине покупателя неожиданным подарком для случайно выбранных клиентов. Исходный товар из корзины тоже не уберут. Tesco раздала 80 таких подарков своим онлайн-покупателям.