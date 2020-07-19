Наука и технологии
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Британия и Япония объединятся, чтобы построить 5G без Huawei
Пока японские компании даже близко не подошли к доле рынка Huawei
СМИ сообщили, что Британия и Япония объединятся, чтобы построить 5G без Huawei. Англия недавно отказалась использовать оборудование китайской компании.
Сообщается, что правительство Великобритании обратилось к Японии за помощью, направив запрос ранее на этой неделе. Кроме того, на днях британские чиновники провели консультации с японцами по вопросу 5G.
ТАСС пишет, что созданием сетей пятого поколения в Великобритании могут заняться японские компании NEC и Fujitsu. Однако эти компании контролируют всего 1% мирового рынка базовых станций 5G, в то время как Huawei вместе с Ericsson и Nokia — 80%. Сотрудничество с Британией — возможность для NEC и Fujitsu расширить сферу охвата.
Напомним, что ранее президент США неоднократно предупреждал Великобританию об опасности сотрудничества с Huawei.