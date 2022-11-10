Британия испытала свое первое лазерное оружие DragonFire

DragonFire разрабатывается в рамках бюджета в 100 миллионов фунтов стерлингов консорциумом DragonFire. Британское правительство заинтересовано в разработке лазеров и подобного оружия направленной энергии, поскольку эти системы могут поражать такие цели, как беспилотники и ракеты, со скоростью света с практически неограниченным боезапасом, стоимостью около доллара за выстрел без учета стоимости оборудования.

Следующим шагом в программе будет объединение двух испытаний для последующих тестов против более реалистичных целей и поиск способов перенести выводы демонстратора в практическое применение оружия.