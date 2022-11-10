Британия испытала свое первое лазерное оружие DragonFire

Британия испытала свое первое лазерное оружие DragonFireИ успешно
Министерство обороны Великобритании объявило об успешном испытании первого британского мощного лазерного оружия направленной энергии большой дальности (LDEW) под названием DragonFire.
Недавние демонстрационные испытания стали вторыми в серии, призванными показать, что технологические препятствия, необходимые для создания в Великобритании высокоэнергетического лазерного оружия, были преодолены.
Первые испытания в июле продемонстрировали, что система DragonFire может отслеживать и поражать цели в воздухе и на море. Второе испытание запустило лазер по целям на разных дистанциях, чтобы показать, что оружие может безопасно управлять и направлять мощный луч на цель.
DragonFly
DragonFire разрабатывается в рамках бюджета в 100 миллионов фунтов стерлингов консорциумом DragonFire. Британское правительство заинтересовано в разработке лазеров и подобного оружия направленной энергии, поскольку эти системы могут поражать такие цели, как беспилотники и ракеты, со скоростью света с практически неограниченным боезапасом, стоимостью около доллара за выстрел без учета стоимости оборудования.
Следующим шагом в программе будет объединение двух испытаний для последующих тестов против более реалистичных целей и поиск способов перенести выводы демонстратора в практическое применение оружия.