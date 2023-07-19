Британия обучит пилотов своих истребителей взлетать с дорог общего пользования

В частности, британские пилоты будут отрабатывать навыки взлёта и посадки истребителей на дорогах общего пользования и делиться подобным опытом с финскими коллегами.

«Мы хотим повысить потенциал своих военно-воздушных сил. Мы намерены обмениваться опытом с нашими финскими коллегами. Хотим убедиться в том, что наши лётчики способны эффективно действовать и в кризисных ситуациях, требующих нестандартных решений», — сказано в сообщении спикера Королевских ВВС.