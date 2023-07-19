Британия обучит пилотов своих истребителей взлетать с дорог общего пользования

18:17, 19 июля 2023
1 мин.
Британия обучит пилотов своих истребителей взлетать с дорог общего пользованияНо в Финляндии
ВВС Британии направят в Финляндию истребители Typhoon FGR4 и F-35B для отработки «нестандартных решений». Речь идёт о предстоящих учениях западного блока у границ России, чтобы быть подготовленными «в ситуации вероятного вооружённого конфликта».
В частности, британские пилоты будут отрабатывать навыки взлёта и посадки истребителей на дорогах общего пользования и делиться подобным опытом с финскими коллегами.
«Мы хотим повысить потенциал своих военно-воздушных сил. Мы намерены обмениваться опытом с нашими финскими коллегами. Хотим убедиться в том, что наши лётчики способны эффективно действовать и в кризисных ситуациях, требующих нестандартных решений», — сказано в сообщении спикера Королевских ВВС.
Источник:Военное обозрение
Автор:Андрей КадуковТеги: