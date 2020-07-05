Британия откажется от оборудования Huawei из-за его опасности

По информации The Sunday Telegraph, на следующей неделе Центр правительственной связи (GCHQ) представит Джонсону доклад о проблемах, связанных с Huawei. Специалисты расскажут, что американские санкции против китайского производителя серьёзно повлияли на качество оборудования. Эксперты уверены, что Huawei, которая осталась без полупроводников американских производителей, будет искать альтернативных поставщиков, скорее всего, в родной стране. Из-за этого безопасность оборудования Huawei становится очень сомнительной.

До конца года в Великобритании проработают законопроекты, по которым китайская компания не сможет предложить своё оборудование для 5G-сетей страны. Ранее предполагалось, что Huawei обеспечит треть будущего рынка 5G в Англии.