Наука и технологии
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Британия откажется от оборудования Huawei из-за его опасности
Не без участия США
СМИ сообщили, что Британия откажется от оборудования Huawei для создания 5G-сетей из-за его опасности. Уже в этом месяце премьер-министр Борис Джонсон объявит о решении.
По информации The Sunday Telegraph, на следующей неделе Центр правительственной связи (GCHQ) представит Джонсону доклад о проблемах, связанных с Huawei. Специалисты расскажут, что американские санкции против китайского производителя серьёзно повлияли на качество оборудования. Эксперты уверены, что Huawei, которая осталась без полупроводников американских производителей, будет искать альтернативных поставщиков, скорее всего, в родной стране. Из-за этого безопасность оборудования Huawei становится очень сомнительной.
До конца года в Великобритании проработают законопроекты, по которым китайская компания не сможет предложить своё оборудование для 5G-сетей страны. Ранее предполагалось, что Huawei обеспечит треть будущего рынка 5G в Англии.