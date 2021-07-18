Британия подключит истребители, самолёты и вертолёты к единой компьютерной системе

В Британии считают, что разработка облака является частью создания Военно-воздушных сил будущего. Суть проекта заключается в том, что все датчики на боевых самолётах будут передавать данные в облачный сервис. Это позволит всем участникам сети иметь доступ к информации одномоментно.

Как пишут СМИ, функционирование облака обеспечивает британский транспортный самолёт Airbus Voyager. Систему уже проверили на нём. На самолёт установили сервер Raven, а затем произвели обмен данными между американским истребителем пятого поколения F-35 и британским самолётом четвёртого поколения Eurofighter Typhoon.