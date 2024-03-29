Британия поставила Украине танки Challenger 2, но… без дополнительной брони

Опубликовано 29 марта 2024, 20:15
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Британия поставила Украине танки Challenger 2, но… без дополнительной брониДареному коню в зубы не смотрят
В статье для Forbes военный обозреватель Дэвид Экс высказал мнение, что Великобритания поставила Украине танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. Его слова передает Лента.ру.
Экс предполагает, что причина отсутствия брони — в ее весе. Дополнительные элементы могли бы добавить несколько тонн к общей массе, сделав танки еще менее маневренными: «Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными»
Кроме того, автор материала указывает на низкую проходимость Challenger 2 на мягких грунтах. Это может привести к застреванию машин и необходимости их буксировки, особенно при большом весе.
Официальных комментариев по поводу отсутствия брони на танках, отправленных в Украину, пока не поступало.