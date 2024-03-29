Британия поставила Украине танки Challenger 2, но… без дополнительной брони

Экс предполагает, что причина отсутствия брони — в ее весе. Дополнительные элементы могли бы добавить несколько тонн к общей массе, сделав танки еще менее маневренными: «Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными»

Кроме того, автор материала указывает на низкую проходимость Challenger 2 на мягких грунтах. Это может привести к застреванию машин и необходимости их буксировки, особенно при большом весе.

Официальных комментариев по поводу отсутствия брони на танках, отправленных в Украину, пока не поступало.