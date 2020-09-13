Британия поставляла в Россию космическую электронику в обход санкций

Проблема возникла в 2014 году. Британская компания E2V потеряла право поставлять в Россию своё оборудование из-за того, что использовала в нём американские детали. Последние подпадали под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения, пишет «РИА Новости».

В итоге производителю пришлось менять дизайн оборудования, чтобы использовать в нём только разрешённые к поставкам компоненты. Представитель РАН сообщил, что российские астрономы уже получили блоки электроники для приёмника излучения.

Поставки всей аппаратуры должны завершиться в 2022 году, согласно действующему контракту.