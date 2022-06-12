Британия признала Apple и Google монополистами

Специалисты CMA пришли к выводу, что так называемая дуополия Apple и Google очевидна. У компаний устойчивая прибыль на рынке мобильных экосистем, они, по сути, «владеют всеми картами». Именно поэтому нужно дать другим компаниям «равные шансы конкурировать».

CMA также предлагает начать углублённое расследование с двумя акцентами: один на мобильных браузерах, а другой — на ограничениях Apple на облачные игры через App Store. Помимо этого, регулирующий орган объявил, что принимает принудительные меры против Google в отношении его методов оплаты в магазинах приложений. IT-гиганта подозревают в антиконкурентных действиях.