Британия признала, что проиграет в танковом сражении с Россией

Об этом говорится в докладе Палаты общин. Кратко его передаёт «Российская газета». Авторы доклада заявили, что подразделения бронетехники Великобритании окажутся в слабой позиции из-за устаревшей техники.

В докладе говорится, что многим из бронемашин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надёжность, а по огневой мощи они проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам. Кроме того, бронетехника постоянно не получает достаточной поддержки с воздуха.

Отмечается, что на модернизацию или замену бронетехники Британии потребуется как минимум четыре года. А вот у России уже есть современные технические средства.