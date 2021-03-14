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Наука и технологии
Сегодня в 11:31

Британия признала, что проиграет в танковом сражении с Россией

Потому что парк бронетехники у Британии устарел
Комитет по вопросам обороны Палаты общин признал, что в танковом сражении с Россией Британия проиграет.

Об этом говорится в докладе Палаты общин. Кратко его передаёт «Российская газета». Авторы доклада заявили, что подразделения бронетехники Великобритании окажутся в слабой позиции из-за устаревшей техники.

В докладе говорится, что многим из бронемашин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надёжность, а по огневой мощи они проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам. Кроме того, бронетехника постоянно не получает достаточной поддержки с воздуха.

Отмечается, что на модернизацию или замену бронетехники Британии потребуется как минимум четыре года. А вот у России уже есть современные технические средства.