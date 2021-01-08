Британия, Швеция и Италия вместе создадут истребитель шестого поколения

Как пишет Naked Science, это случилось ещё в декабре. В соглашении прописаны научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Этот документ должен дать старт новым договорам. В итоге должна начаться полномасштабная разработка истребителя.

В 2018 году на авиасалоне в Фарнборо представили концепт истребителя шестого поколения Tempest. Над ним работали специалисты из BAE Systems, Leonardo, MBDA и Rolls Royce.

Если судить по концепту, самолёт получит два отклонённых в стороны киля и два двигателя. Истребитель могут выпустить как в пилотируемой версии, так и беспилотной. Самолёт должен быть максимально незаметным.

Надо понимать, что настоящие истребители шестого поколения появятся ещё не скоро. Возможно, после 2030-х годов.