Британия собралась защищать подводные кабели от «российской угрозы»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что этот корабль позволит стране лучше защитить «критически важные подводные кабели». Эта подводная инфраструктура имеет «важнейшее значение для мировой экономики и связи между правительствами». По мнению представителей военного ведомства, сейчас кабели находятся «под угрозой саботажа».

На специальном корабле будут установлены различные датчики. Они смогут в числе прочих задач обнаруживать подводные беспилотники. Такой корабль должны принять в состав британского флота в 2024 году.

Отмечается, что судно сможет выполнять задачи не только в британских, но и в международных водах. Кроме того, оно будет способно проводить операции в Арктике.