Британия вложит $340 млн в экологичные технологии для авиации

Опубликовано 18 июня 2025, 00:451 мин.
Британия вложит $340 млн в экологичные технологии для авиацииСредства пойдут на водород, топливные элементы и новые материалы
Великобритания выделит 250 миллионов фунтов стерлингов (около 340 миллионов долларов) на развитие экологичных технологий в авиационной отрасли. Средства направят на проекты, связанные с разработкой безуглеродных летательных систем, лазерного производства и снижением аэродинамического сопротивления.
Финансирование получат инициативы крупнейших компаний, включая Airbus и Rolls-Royce, а также стартапов и научных учреждений. Власти рассчитывают, что эти меры не только ускорят переход к экологичной авиации, но и привлекут частные инвестиции, создадут рабочие места и усилят позиции страны в аэрокосмической сфере.
Ожидается, что в рамках новых проектов начнется работа над инфраструктурой для испытаний жидкого водорода, систем топливных элементов и созданием легких конструкционных материалов.
По словам представителей правительства, важно поддерживать не только крупные корпорации, но и развивать сеть поставщиков и малых предприятий в авиационной отрасли.