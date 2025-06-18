Британия вложит $340 млн в экологичные технологии для авиации

Финансирование получат инициативы крупнейших компаний, включая Airbus и Rolls-Royce, а также стартапов и научных учреждений. Власти рассчитывают, что эти меры не только ускорят переход к экологичной авиации, но и привлекут частные инвестиции, создадут рабочие места и усилят позиции страны в аэрокосмической сфере.

Ожидается, что в рамках новых проектов начнется работа над инфраструктурой для испытаний жидкого водорода, систем топливных элементов и созданием легких конструкционных материалов.

По словам представителей правительства, важно поддерживать не только крупные корпорации, но и развивать сеть поставщиков и малых предприятий в авиационной отрасли.